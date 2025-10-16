"Кладбище для армии РФ". В Генштабе раскрыли детали обороны Покровска

В окрестностях Покровска и в близлежащих населенных пунктах Силы обороны ликвидируют тысячи российских захватчиков, а в самом городе продолжается борьба с враждебными диверсионными группами.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны эффективно ликвидируют тысячи российских захватчиков вокруг Покровска.
- Борьба с враждебными диверсионными группами продолжается в самом городе.
- Работа операторов беспилотных систем и контрдиверсионных групп играет важную роль в успешной обороне.
Генштаб раскрыл детали обороны Покровска
Продолжается оборонная операция Сил обороны Украины в Покровском направлении. Подступы к Покровску становятся еще одним большим кладбищем для русской армии. Тысячи захватчиков ликвидируются в окрестностях города и в близлежащих населенных пунктах.
В самом Покровске продолжается борьба с диверсионными группами россиян, не прекращающая попыток закрепиться в городе.
В таких условиях особенно важна работа наших операторов беспилотных систем и контрдиверсионных групп.
В Генштабе отметили, что среди тех, кто мужественно и профессионально держат этот отрезок фронта воины 138 центра спецназначения Военной службы правопорядка, и опубликовали видео их боевой работы.
Украинские защитники уволили 182,8 кв км территории Покровского района Донецкой области. Еще 230,1 кв км зачищено от ДРГ противника.
Также враг потерял 1289 единиц вооружения и военной техники, среди них 32 танка, 101 ББМ, 154 артсистемы, 5 РСЗО, 435 единиц автотранспорта, 562 — мототехники, а также более 4 тысяч БПЛА.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-