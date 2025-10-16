"Кладбище для армии РФ". В Генштабе раскрыли детали обороны Покровска
"Кладбище для армии РФ". В Генштабе раскрыли детали обороны Покровска

В окрестностях Покровска и в близлежащих населенных пунктах Силы обороны ликвидируют тысячи российских захватчиков, а в самом городе продолжается борьба с враждебными диверсионными группами.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны эффективно ликвидируют тысячи российских захватчиков вокруг Покровска.
  • Борьба с враждебными диверсионными группами продолжается в самом городе.
  • Работа операторов беспилотных систем и контрдиверсионных групп играет важную роль в успешной обороне.

Генштаб раскрыл детали обороны Покровска

Продолжается оборонная операция Сил обороны Украины в Покровском направлении. Подступы к Покровску становятся еще одним большим кладбищем для русской армии. Тысячи захватчиков ликвидируются в окрестностях города и в близлежащих населенных пунктах.

В самом Покровске продолжается борьба с диверсионными группами россиян, не прекращающая попыток закрепиться в городе.

В таких условиях особенно важна работа наших операторов беспилотных систем и контрдиверсионных групп.

В Генштабе отметили, что среди тех, кто мужественно и профессионально держат этот отрезок фронта воины 138 центра спецназначения Военной службы правопорядка, и опубликовали видео их боевой работы.

Всего в ходе продолжающейся с 21 августа 2025 года операции Силы обороны обезвредили по меньшей мере 13 945 российских оккупантов (в том числе 8402 — безвозвратные, 5419 — раненые, 124 — пленные).

Украинские защитники уволили 182,8 кв км территории Покровского района Донецкой области. Еще 230,1 кв км зачищено от ДРГ противника.

Также враг потерял 1289 единиц вооружения и военной техники, среди них 32 танка, 101 ББМ, 154 артсистемы, 5 РСЗО, 435 единиц автотранспорта, 562 — мототехники, а также более 4 тысяч БПЛА.

