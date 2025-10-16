"Кладовище для армії РФ". У Генштабі розкрили деталі оборони Покровська
"Кладовище для армії РФ". У Генштабі розкрили деталі оборони Покровська

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

На околицях Покровська та у прилеглих населених пунктах Сили оборони ліквідовують тисячі російських загарбників, а в самому місті продовжується боротьба з ворожими диверсійними групами.

Головні тези:

  • Українські сили оборони ліквідовують тисячі російських загарбників на околицях Покровська.
  • Боротьба з ворожими диверсійними групами продовжується у самому місті.
  • Робота операторів безпілотних систем та контрдиверсійних груп важлива для успішної оборони.

Генштаб розкрив деталі оборони Покровська

Триває оборонна операція Сил оборони України на Покровському напрямку. Підступи до Покровська стають ще одним великим кладовищем для російської армії. Тисячі загарбників ліквідуються на околицях міста та в прилеглих населених пунктах.

У самому Покровську продовжується боротьба з диверсійними групами росіян, який не припиняє спроб закріпитися в місті.

У таких умовах особливо важливою є робота наших операторів безпілотних систем та контрдиверсійних груп.

У Генштабі зазначили, що серед тих, хто мужньо та професійно тримають цей відтинок фронту воїни 138-го центру спецпризначення Військової служби правопорядку, та опублікували відео їх бойової роботи.

Загалом в ході операції, що триває з 21 серпня 2025 року, Сили оборони знешкодили щонайменше 13 945 російських окупантів (зокрема 8402 - безповороті, 5419 - поранені, 124 - полонені).

Українські захисники звільнили 182,8 кв км території Покровського району Донецької області. Ще 230,1 кв км зачищено від ДРГ противника.

Також ворог втратив 1289 одиниць озброєння і військової техніки, серед них 32 танки, 101 ББМ, 154 артсистеми, 5 РСЗВ, 435 одиниць автотранспорту, 562 - мототехніки, а також понад 4 тисячі БпЛА.

