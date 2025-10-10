ЗСУ ліквідували 140 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом на фронті від початку цієї доби відбулося 198 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 10.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Російські загарбники завдали одного ракетного удару застосувавши 32 ракети та 34 авіаційні удари, скинувши 71 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 2016 дронів-камікадзе та здійснили 3062 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 51 раз атакував у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Затишок, Никанорівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Філія та у напрямку Новопавлівки.

Наші захисники стримують натиск противника та вже зупинили 47 атак противника, бої тривають у чотирьох локаціях.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 198 окупантів, з яких 140 — безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили одну артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної техніки та 61 БпЛА. Поширити

Також нашими воїни уразили шість бойових броньованих машин, одну артилерійську систему та 12 укриттів для особового складу противника.