ЗСУ знешкодили понад 120 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Від початку цієї доби відбулося 147 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку протягом доби

Оперативна інформація станом на 22:00 03.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні окупанти на фронті завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосували 38 ракет, скинули 46 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 2214 дронів-камікадзе та здійснили 3238 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 39 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія.

У деяких локаціях бойові зіткнення тривають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 124 окупанти, із них 70 — безповоротно.