ЗСУ знешкодили понад 150 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 145 бойових зіткнень.
Головні тези:
- ЗСУ здійснили успішну операцію на Покровському напрямку, ліквідувавши понад 150 окупантів РФ протягом доби.
- Ворожі сили намагалися прорвати українську оборону у декількох населених пунктах, однак захисники стримали ворожі штурми, завдали ворогу значних втрат.
- Збройні сили України також знищили три одиниці автомобільної техніки, 22 безпілотні літальні апарати та інше військове устаткування ворога.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку
Оперативна інформація станом на 22:00 27.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
Загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 99 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2230 дрони-камікадзе та здійснили 3389 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 40 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне. В деяких локаціях бої не припиняються.
Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 154 окупанти, з яких 90 — безповоротно.
Наші захисники знищили три одиниці автомобільної техніки та 22 безпілотних літальних апарати.
