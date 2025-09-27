ЗСУ знешкодили понад 150 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 145 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 27.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 99 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2230 дрони-камікадзе та здійснили 3389 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 40 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне. В деяких локаціях бої не припиняються.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 154 окупанти, з яких 90 — безповоротно.

Наші захисники знищили три одиниці автомобільної техніки та 22 безпілотних літальних апарати.