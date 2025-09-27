ЗСУ знешкодили понад 150 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
ЗСУ знешкодили понад 150 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 145 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • ЗСУ здійснили успішну операцію на Покровському напрямку, ліквідувавши понад 150 окупантів РФ протягом доби.
  • Ворожі сили намагалися прорвати українську оборону у декількох населених пунктах, однак захисники стримали ворожі штурми, завдали ворогу значних втрат.
  • Збройні сили України також знищили три одиниці автомобільної техніки, 22 безпілотні літальні апарати та інше військове устаткування ворога.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 27.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 99 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2230 дрони-камікадзе та здійснили 3389 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 40 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне. В деяких локаціях бої не припиняються.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 154 окупанти, з яких 90 — безповоротно.

Наші захисники знищили три одиниці автомобільної техніки та 22 безпілотних літальних апарати.

Також значно пошкоджено три артилерійські системи, танк, два засоби РЕБ. Окрім цього українські захисники уразили десять укриттів особового складу.

ЗСУ ліквідували 111 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати
Сирський заявив про пастку для армії РФ на Покровському напрямку
Сирський
ЗСУ знищили близько 100 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати

