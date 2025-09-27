ВСУ обезвредили более 150 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 145 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 27.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Захватчики нанесли 55 авиационных ударов, сбросив 99 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2230 дронов-камикадзе и совершили 3389 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 40 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Новоэкономическое, Николаевка, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Котляровка и Дачное. В некоторых локациях бои не прекращаются.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежены 154 кафира, из которых 90 — безвозвратно.

Наши защитники уничтожили три единицы автомобильной техники и 22 беспилотных летательных аппарата.