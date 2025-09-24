ВСУ ликвидировали 111 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 122 боевых столкновения.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 24.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Захватчики в общей сложности нанесли четыре ракетных и 45 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 87 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2435 дронов-камикадзе и осуществили 3593 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 47 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Сухецкое, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное и Ореховое. В некоторых локациях бои не прекращаются.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежены 164 кафира, из которых 111 — безвозвратно.

Наши защитники уничтожили автомобиль, 18 беспилотных летательных аппаратов и артиллерийскую систему.