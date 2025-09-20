ВСУ обезвредили почти 180 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили почти 180 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

Всего с начала этих суток произошло 125 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубь нашей территории. Самым горячим остается Покровское направление фронта.

Главные тезисы

  • В ходе боевых столкновений на Покровском направлении за сутки было обезврежено 180 оккупантов, большинство из них нанесен был безвозвратный ущерб врагу.
  • Украинские защитники успешно давали отпор 33 атакам противника на Покровском направлении, не позволяя оккупантам продвигаться вглубь территории.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 20 сентября

Оперативная информация по состоянию на 22:00 20.09.2025 по российскому вторжению

Российские захватчики нанесли один комбинированный ракетный удар, применив 37 ракет, 34 авиационных удара, сбросив при этом 54 управляемых бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 2536 дронов-камикадзе и произвели 3387 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток противник 33 раза атаковал позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону населенных пунктов Казацкое и Новопавловка.

Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 178 окупантов, 118 из которых — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

  • 1 пушку,

  • 12 БпЛА,

  • 3 единицы автомобильной техники.

Также повреждены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и одна артиллерийская система противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили 112 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили 160 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили почти 180 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?