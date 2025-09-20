ВСУ обезвредили почти 180 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 125 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубь нашей территории. Самым горячим остается Покровское направление фронта.
Главные тезисы
- В ходе боевых столкновений на Покровском направлении за сутки было обезврежено 180 оккупантов, большинство из них нанесен был безвозвратный ущерб врагу.
- Украинские защитники успешно давали отпор 33 атакам противника на Покровском направлении, не позволяя оккупантам продвигаться вглубь территории.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 20 сентября
Оперативная информация по состоянию на 22:00 20.09.2025 по российскому вторжению
Российские захватчики нанесли один комбинированный ракетный удар, применив 37 ракет, 34 авиационных удара, сбросив при этом 54 управляемых бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 2536 дронов-камикадзе и произвели 3387 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении с начала суток противник 33 раза атаковал позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону населенных пунктов Казацкое и Новопавловка.
Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 178 окупантов, 118 из которых — безвозвратно.
Кроме того, украинские воины уничтожили:
1 пушку,
12 БпЛА,
3 единицы автомобильной техники.
