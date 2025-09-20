ВСУ обезвредили почти 180 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 125 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубь нашей территории. Самым горячим остается Покровское направление фронта.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 20 сентября

Оперативная информация по состоянию на 22:00 20.09.2025 по российскому вторжению

Российские захватчики нанесли один комбинированный ракетный удар, применив 37 ракет, 34 авиационных удара, сбросив при этом 54 управляемых бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 2536 дронов-камикадзе и произвели 3387 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток противник 33 раза атаковал позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону населенных пунктов Казацкое и Новопавловка.

Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 178 окупантов, 118 из которых — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

1 пушку,

12 БпЛА,

3 единицы автомобильной техники.