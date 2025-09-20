ЗСУ знешкодили майже 180 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території. Найгарячішим залишається Покровський напрямок фронту.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 33 атаки від окупантів на Покровському напрямку за останні доби.
- У результаті зіткнень знешкоджено 178 окупантів, з яких 118 — безповоротно.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку 20 вересня
Оперативна інформація станом на 22:00 20.09.2025 щодо російського вторгнення
Російські загарбники завдали одного комбінованого ракетного удару, застосувавши 37 ракет, 34 авіаційних удари, скинувши при цьому 54 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 2536 дронів-камікадзе та здійснили 3387 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 33 рази атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік населених пунктів Козацьке і Новопавлівка.
Одне боєзіткнення триває до цього часу.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 178 окупантів, 118 з яких — безповоротно.
Крім того, українські воїни знищили:
1 гармату,
12 БпЛА,
3 одиниці автомобільної техніки.
