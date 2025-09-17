ЗСУ знешкодили 160 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
ЗСУ знешкодили 160 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
Загалом від початку цієї доби відбулося 155 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Головні тези:

  • Українські захисники рішуче відстоюють свою територію на Покровському напрямку, знищивши 160 окупантів з РФ.
  • Станом на 22:00 17.09.2025 на цьому напрямку зафіксовано 43 атаки від ворожих сил, з яких 3 локації залишаються активними.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 17 вересня

Оперативна інформація станом на 22:00 17.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 93 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 1876 дронів-камікадзе та здійснили 3219 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 43 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Звірове, Молодецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямку Покровська.

У трьох локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 160 окупантів, із них 97 — безповоротно, одного взято в полон.

Також українські воїни знешкодили п’ять автомобілів та 15 безпілотних літальних апаратів; пошкоджено два автомобілі та два мотоцикли.

Сили оборони України ліквідували 80 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати
Сирський оголосив про вагомі успіхи на Покровському напрямку
Олександр Сирський
Сирський
ЗСУ знешкодили 112 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

