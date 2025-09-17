ЗСУ знешкодили 160 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 155 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 17 вересня

Оперативна інформація станом на 22:00 17.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 93 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 1876 дронів-камікадзе та здійснили 3219 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 43 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Звірове, Молодецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямку Покровська.

У трьох локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 160 окупантів, із них 97 — безповоротно, одного взято в полон.