ВСУ обезвредили 160 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 155 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 17 сентября

Оперативная информация по состоянию на 22:00 17.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 67 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 93 управляемых авиабомба. Кроме этого, привлекли к ударам 1876 дронов-камикадзе и совершили 3219 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 43 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.

Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Золотой Колодец, Новоэкономическое, Зверевое, Молодецкое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Новое Шахово и в направлении Покровска.

В трех локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 160 окупантов, из них 97 — безвозвратно, один взят в плен.