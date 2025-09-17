ВСУ обезвредили 160 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 155 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- Украинские защитники успешно отбивают атаки противника на Покровском направлении, причинив ущерб военнослужащим из России.
- С начала суток произошло 155 боевых столкновений, противник активно пытается продвинуться на позиции украинских подразделений в нескольких населенных пунктах.
- Оперативные данные показывают, что российские войска совершили значительное количество ракетных и авиационных ударов, а также используют дроны-камикадзе и обстреливают позиции украинских войск и мирных жителей.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 17 сентября
Оперативная информация по состоянию на 22:00 17.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 67 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 93 управляемых авиабомба. Кроме этого, привлекли к ударам 1876 дронов-камикадзе и совершили 3219 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 43 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.
Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Золотой Колодец, Новоэкономическое, Зверевое, Молодецкое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Новое Шахово и в направлении Покровска.
В трех локациях бои не утихают до сих пор.
По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 160 окупантов, из них 97 — безвозвратно, один взят в плен.
