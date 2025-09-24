ЗСУ ліквідували 111 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
ЗСУ ліквідували 111 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 122 бойових зіткнення.

Головні тези:

  • Збройні сили України успішно відбивають атаки окупантів на Покровському напрямку, ліквідуючи 111 ворогів безповоротно.
  • Російські ворожі загарбники активно застосовують ракети, авіаційні удари та дрони-камікадзе у спробах прориву оборони у районах населених пунктів.
  • Сили оборони утримують ворожі штурми, завдаючи значних втрат противнику, які сягнули 164 уражених окупантів за одну добу бойових дій.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 24.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Загарбники загалом завдали чотирьох ракетних та 45 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 87 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2435 дронів-камікадзе та здійснили 3593 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 47 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове. В деяких локаціях бої не припиняються.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 164 окупанти, з яких 111 — безповоротно.

Наші захисники знищили автомобіль, 18 безпілотних літальних апаратів та артилерійську систему.

Також значно пошкоджено три артилерійські системи та три одиниці автомобільної техніки. Окрім цього українські захисники уразили два пункти управління БпЛА та вісім укриттів особового складу.

