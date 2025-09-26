ВСУ уничтожили около 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 160 боевых столкновений на фронте.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 26 сентября

Оперативная информация по состоянию на 22:00 26.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Захватчики нанесли один ракетный и 50 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 101 управляемую авиабомбу. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2000 дронов-камикадзе и осуществили 3277 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 43 раза пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Владимировка, Красный Лиман, Родинское, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Орехово, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филиал.

Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежено 156 оккупантов, из которых 94 — безвозвратно.