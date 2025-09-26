ЗСУ знищили близько 100 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 160 бойових зіткнень на фронті.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 26 вересня

Оперативна інформація станом на 22:00 26.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Загарбники завдали одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 101 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2000 дронів-камікадзе та здійснили 3277 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія.

Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 156 окупантів, з яких 94 — безповоротно.