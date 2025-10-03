ВСУ обезвредили более 120 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
ВСУ обезвредили более 120 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
С начала этих суток произошло 147 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • На Покровском направлении ВСУ за сутки обезвредили более 120 оккупантов из РФ, включая 70 безвозвратных потерь.
  • Войска РФ также использовали дроны-камикадзе и совершили обстрелы населенных пунктов.

Актуальная ситуация на Покровском направлении в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 22:00 03.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня оккупанты на фронте нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применили 38 ракет, сбросили 46 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 2214 дронов-камикадзе и осуществили 3238 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении захватнические подразделения 39 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Разино, Никаноровка, Родинское, Новоэкономическое, Миролюбовка, Покровск, Зверье, Котлино, Удачное, Новосергеевка и Филиал.

В некоторых локациях боевые столкновения продолжаются по сей день.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 124 кафира, из них 70 — безвозвратно.

Также уничтожены 16 БпЛА и автомобиль, кроме этого, украинские воины поразили шесть единиц автомобильного транспорта, пункт управления БпЛА и шесть укрытий для личного состава противника.

