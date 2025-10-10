ВСУ ликвидировали 140 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего на фронте с начала этих суток произошло 198 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 10.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Российские захватчики нанесли один ракетный удар применив 32 ракеты и 34 авиационных удара, сбросив 71 управляемую бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 2016 дронов-камикадзе и осуществили 3062 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 51 раз атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Уют, Никаноровка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономическое, Мирноград, Лисовка, Покровск, Зверевое, Котлино, Новоукраинка, Удачное, Молодецкое, и Молодецкое.

Наши защитники сдерживают давление противника и уже остановили 47 атак противника, бои продолжаются в четырех локациях.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 198 оккупантов, из которых 140 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили одну артиллерийскую систему, восемь единиц автомобильной техники и 61 БПЛА. Поделиться

Также наши воины поразили шесть боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему и 12 укрытий для личного состава противника.