ВСУ ликвидировали 140 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего на фронте с начала этих суток произошло 198 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь территории.
- Ликвидировано 140 оккупантов РФ на Покровском направлении за сутки.
- ВСУ остановили 47 атак противника и уничтожили вражескую технику.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 10.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Российские захватчики нанесли один ракетный удар применив 32 ракеты и 34 авиационных удара, сбросив 71 управляемую бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 2016 дронов-камикадзе и осуществили 3062 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 51 раз атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Уют, Никаноровка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономическое, Мирноград, Лисовка, Покровск, Зверевое, Котлино, Новоукраинка, Удачное, Молодецкое, и Молодецкое.
Наши защитники сдерживают давление противника и уже остановили 47 атак противника, бои продолжаются в четырех локациях.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 198 оккупантов, из которых 140 — безвозвратно.
Также наши воины поразили шесть боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему и 12 укрытий для личного состава противника.
