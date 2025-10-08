Ситуация на Покровском направлении — ВСУ уничтожили почти 90 оккупантов РФ в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 162 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
- С начала суток на Покровском направлении ВСУ успешно отразили 37 атак противника.
- Украинские защитники уничтожили почти 90 оккупантов РФ, а также значительное количество вражеской техники и оборудования.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 8 октября
Оперативная информация по состоянию на 22:00 08.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Российские захватчики нанесли 59 авиационных ударов, сбросив 113 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1768 дронов-камикадзе и произвели 3238 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении от начала суток противник 37 раз атаковал в районах населенных пунктов Уют, Никаноровка, Красный Лиман, Лисовка, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Дачное, Муравка и в направлении населенных пунктов Мирноград, Балаган, Покровск, Филиал.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 122 оккупанта, из которых 87 — безвозвратно.
Кроме того, украинские воины уничтожили:
1 пушку,
2 автомобиля,
2 мотоцикла,
20 БпЛА,
4 единицы специальной техники,
1 вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами.
