Ситуация на Покровском направлении — ВСУ уничтожили почти 90 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на Покровском направлении — ВСУ уничтожили почти 90 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

Всего с начала этих суток произошло 162 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Главные тезисы

  • С начала суток на Покровском направлении ВСУ успешно отразили 37 атак противника.
  • Украинские защитники уничтожили почти 90 оккупантов РФ, а также значительное количество вражеской техники и оборудования.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 8 октября

Оперативная информация по состоянию на 22:00 08.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли 59 авиационных ударов, сбросив 113 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1768 дронов-камикадзе и произвели 3238 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении от начала суток противник 37 раз атаковал в районах населенных пунктов Уют, Никаноровка, Красный Лиман, Лисовка, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Дачное, Муравка и в направлении населенных пунктов Мирноград, Балаган, Покровск, Филиал.

Наши защитники сдерживают напор противника, три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 122 оккупанта, из которых 87 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

  • 1 пушку,

  • 2 автомобиля,

  • 2 мотоцикла,

  • 20 БпЛА,

  • 4 единицы специальной техники,

  • 1 вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский заявил о ловушке для армии РФ на Покровском направлении
Что происходит на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили более 120 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили на Покровском направлении 79 оккупантов и 33 БпЛА РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?