Ситуация на Покровском направлении — ВСУ уничтожили почти 90 оккупантов РФ в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 162 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 8 октября

Оперативная информация по состоянию на 22:00 08.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли 59 авиационных ударов, сбросив 113 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1768 дронов-камикадзе и произвели 3238 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении от начала суток противник 37 раз атаковал в районах населенных пунктов Уют, Никаноровка, Красный Лиман, Лисовка, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Дачное, Муравка и в направлении населенных пунктов Мирноград, Балаган, Покровск, Филиал.

Наши защитники сдерживают напор противника, три боевых столкновения продолжаются до сих пор. Поделиться

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 122 оккупанта, из которых 87 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили: