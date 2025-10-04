ВСУ уничтожили на Покровском направлении 79 оккупантов и 33 БпЛА РФ в течение суток

С начала этих суток на фронте произошло 143 боевых столкновения.
Главные тезисы
- Украинские воины продемонстрировали высокую эффективность в отражении атак врага на Покровском направлении.
- С начала суток на фронте произошло 143 боевых столкновения, подтверждающих напряженность ситуации.
- Оккупанты нанесли 57 авиационных ударов и сбросили 119 управляемых авиабомб, при этом привлекли к поражению 3890 дронов-камикадзе.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 04.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Сегодня оккупанты нанесли 57 авиационных ударов, сбросили 119 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 3890 дронов-камикадзе и осуществили 3013 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении захватнические подразделения 44 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Золотой Колодец, Родинское, Зверевое, Никаноровка, Красный Лиман, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное, Миролюбовка, Николаевка.
В двух локациях боевые столкновения продолжаются по сей день.
Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 126 окупантов, из них 79 — безвозвратно. Также уничтожены 33 БпЛА, один автомобиль, кроме этого, украинские воины поразили семь укрытий для личного состава противника.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-