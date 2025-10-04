ВСУ уничтожили на Покровском направлении 79 оккупантов и 33 БпЛА РФ в течение суток

С начала этих суток на фронте произошло 143 боевых столкновения.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 04.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Сегодня оккупанты нанесли 57 авиационных ударов, сбросили 119 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 3890 дронов-камикадзе и осуществили 3013 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении захватнические подразделения 44 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Золотой Колодец, Родинское, Зверевое, Никаноровка, Красный Лиман, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное, Миролюбовка, Николаевка.

В двух локациях боевые столкновения продолжаются по сей день.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 126 окупантов, из них 79 — безвозвратно. Также уничтожены 33 БпЛА, один автомобиль, кроме этого, украинские воины поразили семь укрытий для личного состава противника.