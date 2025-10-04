ЗСУ знищили на Покровському напрямку 79 окупантів та 33 БпЛА РФ протягом доби
ЗСУ знищили на Покровському напрямку 79 окупантів та 33 БпЛА РФ протягом доби

Від початку цієї доби на фронті відбулося 143 бойових зіткнення.

Головні тези:

  • ЗСУ здійснили успішну операцію на Покровському напрямку, знищивши 79 окупантів і 33 БпЛА за добу.
  • На фронті відбулося 143 бойових зіткнення, де українські воїни проявили високу ефективність відбиваючи атаки ворога.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 04.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Сьогодні окупанти завдали 57 авіаційних ударів, скинули 119 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3890 дронів-камікадзе та здійснили 3013 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 44 рази намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Золотий Колодязь, Родинське, Звірове, Никанорівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Миролюбівка, Миколаївка, Філія та в напрямку Мирнограду.

У двох локаціях бойові зіткнення тривають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 126 окупантів, із них 79 — безповоротно. Також знищено 33 БпЛА, один автомобіль, окрім цього українські воїни уразили сім укриттів для особового складу противника.

