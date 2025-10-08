Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ знищили майже 90 окупантів РФ протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 162 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Головні тези:
- Українські захисники рішуче давали відсіч спробам противника просунутися вглиб території.
- За останню добу на Покровському напрямку знищено майже 90 окупантів РФ.
- ЗСУ відбили 37 атак противника у районах різних населених пунктів, тримаючи натиск ворога.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку 8 жовтня
Оперативна інформація станом на 22:00 08.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Російські загарбники завдали 59 авіаційних ударів, скинувши 113 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1768 дронів-камікадзе та здійснили 3238 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 37 разів атакував у районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Лисівка, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Балаган, Покровськ, Філія.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 122 окупанти, з яких 87 — безповоротно.
Крім того, українські воїни знищили:
1 гармату,
2 автомобілі,
2 мотоцикли,
20 БпЛА,
4 одиниці спеціальної техніки,
1 ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-