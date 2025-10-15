Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ знешкодили 138 окупантів РФ

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. На даний час загалом відбулося 154 бойові зіткнення.

Ситуація на Покровському напрямку 15 жовтня

Оперативна інформація станом на 22:00 15.10.2025 щодо російського вторгнення надана генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 58 авіаційних ударів, застосувала дві ракети та скинула 106 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2 211 дронів-камікадзе та здійснили 3 676 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Чунишине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія.

Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 38 атак, два бойові зіткнення тривають. Поширити

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 138 осіб убитими та пораненими.

Наші воїни знищили:

4 одиниці автомобільної техніки,

3 БпЛА,

4 одиниці спеціальної техніки.