Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили 138 оккупантов РФ

Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупационных войск. В настоящее время в общей сложности произошло 154 боевых столкновений.

Ситуация на Покровском направлении 15 октября

Оперативная информация по состоянию на 22:00 15.10.2025 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.

Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 58 авиационных ударов, применило две ракеты и сбросило 106 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 2211 дронов-камикадзе и осуществили 3676 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Чунишино, Удачное, Котляровка, Орехово и Филиал.

Сдерживая враждебный напор, украинские защитники отразили 38 атак, два боевых столкновения продолжаются. Поделиться

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 138 человек убитыми и ранеными.

Наши воины уничтожили:

4 единицы автомобильной техники,

3 БпЛА,

4 единицы специальной техники.