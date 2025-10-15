Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили 138 оккупантов РФ

Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупационных войск. В настоящее время в общей сложности произошло 154 боевых столкновений.
Главные тезисы
- На Покровском направлении ВСУ обезвредили 138 оккупантов РФ, уничтожили вражескую технику и укрытия.
- Произошло 154 боевых столкновения, силы обороны Украины успешно отразили 38 атак.
- Оккупанты понесли значительные потери, включая убитых и раненых.
Ситуация на Покровском направлении 15 октября
Оперативная информация по состоянию на 22:00 15.10.2025 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.
Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 58 авиационных ударов, применило две ракеты и сбросило 106 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 2211 дронов-камикадзе и осуществили 3676 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Чунишино, Удачное, Котляровка, Орехово и Филиал.
По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 138 человек убитыми и ранеными.
Наши воины уничтожили:
4 единицы автомобильной техники,
3 БпЛА,
4 единицы специальной техники.
Также поразили восемь единиц автомобильной техники, пять артиллерийских систем и девять укрытий для личного состава противника.
