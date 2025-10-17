ВСУ обезвредили более 50 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 111 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- В течение суток на Покровском направлении произошло 111 боевых столкновений с уничтожением более 50 оккупантов РФ.
- Украинские защитники успешно противостоят попыткам противника продвинуться вглубь территории, нанося ему огневое поражение.
- Российские войска нанесли 78 авиационных ударов и привели к ударам тысячи беспилотных аппаратов на Покровском направлении.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 17.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Сегодня российские войска нанесли 78 авиационных ударов, сбросили 154 управляемых авиабомба. Кроме этого, привлекли к ударам 3 292 дрона-камикадзе и произвели 3 834 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 33 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Филиал и в направлении Новопавловки и Покровска.
В одной локации бои не утихают до сих пор.
По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 56 окупантов, из них 41 — безвозвратно.
