ВСУ обезвредили более 50 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Украина
ВСУ обезвредили более 50 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
Всего с начала этих суток на фронте произошло 111 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

  • В течение суток на Покровском направлении произошло 111 боевых столкновений с уничтожением более 50 оккупантов РФ.
  • Украинские защитники успешно противостоят попыткам противника продвинуться вглубь территории, нанося ему огневое поражение.
  • Российские войска нанесли 78 авиационных ударов и привели к ударам тысячи беспилотных аппаратов на Покровском направлении.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 17.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Сегодня российские войска нанесли 78 авиационных ударов, сбросили 154 управляемых авиабомба. Кроме этого, привлекли к ударам 3 292 дрона-камикадзе и произвели 3 834 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 33 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Филиал и в направлении Новопавловки и Покровска.

В одной локации бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 56 окупантов, из них 41 — безвозвратно.

Также украинские воины уничтожили один автомобиль и 19 беспилотных летательных аппаратов; поврежден пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Дата публикации
Дата публикации
Дата публикации
