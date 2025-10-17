ВСУ обезвредили более 50 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 111 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 17.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Сегодня российские войска нанесли 78 авиационных ударов, сбросили 154 управляемых авиабомба. Кроме этого, привлекли к ударам 3 292 дрона-камикадзе и произвели 3 834 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 33 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Филиал и в направлении Новопавловки и Покровска.

В одной локации бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 56 окупантов, из них 41 — безвозвратно.