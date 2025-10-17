ЗСУ знешкодили понад 50 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знешкодили понад 50 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Головні тези:

  • Українські захисники рішуче протистоять спробам противника просунутися на територію.
  • На Покровському напрямку відбулися 111 бойових зіткнень, в результаті яких знищено понад 50 окупантів.
  • Російські війська здійснили 78 авіаційних ударів та привели до ударів тисячі безпілотних апаратів.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 17.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Сьогодні російські війська завдали 78 авіаційних ударів, скинули 154 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 3 292 дрони-камікадзе та здійснили 3 834 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 33 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська.

У одній локації бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 56 окупантів, із них 41 — безповоротно.

Також українські воїни знищили один автомобіль та 19 безпілотних літальних апаратів; пошкоджено пункт управління безпілотними літальними апаратами.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували 140 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ знешкодили 138 окупантів РФ
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Кладовище для армії РФ". У Генштабі розкрили деталі оборони Покровська
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?