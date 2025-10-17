ЗСУ знешкодили понад 50 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Головні тези:
- Українські захисники рішуче протистоять спробам противника просунутися на територію.
- На Покровському напрямку відбулися 111 бойових зіткнень, в результаті яких знищено понад 50 окупантів.
- Російські війська здійснили 78 авіаційних ударів та привели до ударів тисячі безпілотних апаратів.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку
Оперативна інформація станом на 22:00 17.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
Сьогодні російські війська завдали 78 авіаційних ударів, скинули 154 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 3 292 дрони-камікадзе та здійснили 3 834 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
На Покровському напрямку від початку доби окупанти 33 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська.
У одній локації бої не вщухають дотепер.
За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 56 окупантів, із них 41 — безповоротно.
