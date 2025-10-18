На Покровському напрямку Сили оборони України знешкодили понад 80 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

На Покровському напрямку Сили оборони України знешкодили понад 80 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найактивнішим залишається Покровський напрямок.

Головні тези:

  • Загалом від початку доби українські сили відбили 39 спроб просування ворога на Покровському напрямку.
  • За даними Генштабу ЗСУ, знищено 83 окупантів, у тому числі 50 безповоротно, та ряд важливих військово-технічних об'єктів.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 18.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 124 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 2734 дрони-камікадзе та здійснили 3836 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 39 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник намагався просунутися у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Котлярівка.

У п’яти локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 83 окупанти, із них 50 — безповоротно.

Також українські воїни знищили артилерійську систему, десять БпЛА, антену управління та пункт управління БпЛА; також уражено сім укриттів для особового складу та два пункти управління БпЛА ворога.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ знешкодили 138 окупантів РФ
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Кладовище для армії РФ". У Генштабі розкрили деталі оборони Покровська
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили понад 50 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?