Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ знешкодили майже 100 окупантів РФ

Загалом на фронті від початку цієї доби відбулося 121 бойове зіткнення.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 24.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Загарбники завдали одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 81 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3502 дронів-камікадзе та здійснили 3523 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 37 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Горіхове та Дачне.

В деяких локаціях бої не припиняються.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 97 окупантів, з яких 60 — безповоротно.

Наші захисники знищили одиницю автомобільної техніки та 11 безпілотних літальних апаратів.

Окрім цього, українські захисники уразили танк, артилерійську систему, автомобіль та вісім укриттів особового складу.