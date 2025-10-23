69 боевых столкновений произошло на фронте между ВСУ и армией РФ — сводка Генштаба
69 боевых столкновений произошло на фронте между ВСУ и армией РФ — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ
ВСУ
С начала суток на фронте произошло 69 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • В течение суток зарегистрировано 69 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Вражеская армия совершила пять авиационных ударов и провела 104 обстрела, нападая на населенные пункты.
  • Украинские защитники успешно отразили атаки по всем направлениям, укрепляя свои позиции на фронте.

Актуальная ситуация на фронте 23 октября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 23.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник трижды атаковал позиции сил обороны. Также враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом шесть управляемых авиабомб, и произвел 104 обстрела, два из которых — из реактивной системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений. Враг атаковал районы населенных пунктов Волчанск, Каменка, а также в направлении Бологовки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

  • На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки. Силы обороны успешно отбили одну атаку, еще два боевых столкновения продолжаются.

  • На Лиманском направлении украинские защитники сегодня отражали четыре наступательных действия захватнической армии в районах населенных пунктов Надежда, Новоселовка, Заречное и Шандриголово. Одно боевое столкновение продолжается.

  • На Славянском направлении украинские воины отразили две вражеские атаки, еще восемь боевых столкновений продолжаются до сих пор. Подразделения кафиров пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки, Северска и Выемки.

  • На Краматорском направлении с начала текущих суток противник не предпринимал наступательных действий.

  • На Константиновском направлении захватчики восемь раз пытались продвинуться на позиции наших подразделений вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Катериновки и Софиевки. Силы обороны удачно приостановили все пробы захватчиков.

  • На Покровском направлении в течение дня противник 16 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Лисовка, Зверево, Удачное, Молодецкое и в направлении других населенных пунктов. Два боевых столкновения продолжаются.

  • На Александровском направлении агрессор десять раз атаковал в районах населенных пунктов Филиал, Сосновка, Новоегоровка, Орестополь, Павловка. Одно боевое столкновение продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Даниловка, Новоуспенское, Сладкое и Гуляйполе.

  • На Ореховском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе населенного пункта Степное. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Речное.

  • На Приднепровском направлении Силы обороны отразили три вражеских атаки в направлении Антоновского моста.

