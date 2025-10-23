69 боевых столкновений произошло на фронте между ВСУ и армией РФ — сводка Генштаба

Оперативная информация по состоянию на 16:00 23.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник трижды атаковал позиции сил обороны. Также враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом шесть управляемых авиабомб, и произвел 104 обстрела, два из которых — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений. Враг атаковал районы населенных пунктов Волчанск, Каменка, а также в направлении Бологовки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки. Силы обороны успешно отбили одну атаку, еще два боевых столкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские защитники сегодня отражали четыре наступательных действия захватнической армии в районах населенных пунктов Надежда, Новоселовка, Заречное и Шандриголово. Одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении украинские воины отразили две вражеские атаки, еще восемь боевых столкновений продолжаются до сих пор. Подразделения кафиров пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении с начала текущих суток противник не предпринимал наступательных действий.