69 бойових зіткнень відбулося на фронті між ЗСУ та армією РФ — зведення Генштабу

Оперативна інформація станом на 16:00 23.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник тричі атакував позиції Сил оборони. Також ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому шість керованих авіабомб, та здійснив 104 обстріли, два з яких — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог атакував райони населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, а також у напрямку Бологівки. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій у районах Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки. Сили оборони успішно відбили одну атаку, ще два бойові зіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські захисники сьогодні відбивали чотири наступальні дії загарбницької армії у районах населених пунктів Надія, Новоселівка, Зарічне та Шандриголове. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки, ще вісім бойових зіткнень тривають дотепер. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська та Виїмки.

На Краматорському напрямку з початку поточної доби противник не проводив наступальних дій.