Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 70 боєзіткнень

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два бойових зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог завдав сім авіаударів, скинувши 11 керованих авіабомб, а також здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких три — із реактивних систем залпового вогню.