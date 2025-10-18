Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 70 боєзіткнень

З початку цієї доби відбулося 74 бойових зіткнення між ЗСУ та армією РФ.
Головні тези:
- З початку доби відбулося 74 бойові зіткнення між ЗСУ та армією РФ.
- Сили оборони відбили атаки противника поблизу різних населених пунктів на різних напрямках.
- Загарбницька армія здійснила авіаудари та обстріли позицій українських військ та населених пунктів.
Актуальна ситуація на фронті 18 жовтня
Оперативна інформація станом на 16:00 18.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два бойових зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог завдав сім авіаударів, скинувши 11 керованих авіабомб, а також здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких три — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Одрадне, Кам’янка та Бологівка.
На Куп’янському напрямку російські окупанти шість разів намагалися прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Степова Новоселівка та у бік Піщаного.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила одну атаку поблизу населеного пункту Новий Мир.
П’ять ворожих атак відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах населених пунктів Ямпіль та Дронівка.
На Краматорському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій у районах Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Котлярівка. Сили оборони стримують натиск та відбили всі атаки противника.
На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Новогригорівка та Малинівка. Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів, ще два бойових зіткнення досі тривають.
На Оріхівському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степове, також завдав авіаудару по Степногірську.
На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. Авіаудару некерованими авіаракетами зазнав населений пункт Одрадокам’янка.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-