Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боестолкновений
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боестолкновений

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

С начала этих суток произошло 74 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.

Главные тезисы

  • С начала суток произошло 74 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
  • Враг совершил авиаудары и обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов.
  • Украинские силы обороны успешно отразили атаки противника на разных направлениях.

Актуальная ситуация на фронте 18 октября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес семь авиаударов, сбросив 11 управляемых авиабомб, а также совершил 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых три из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи населенных пунктов Одрадне, Каменка и Бологовка.

  • На Купянском направлении российские кафиры шесть раз пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Степная Новоселовка и в сторону Песчаного.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила одну атаку вблизи населенного пункта Новый Мир.

  • Пять вражеских атак отразили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах населенных пунктов Ямполь и Дроновка.

  • На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районе населённого пункта Орехово-Василовка.

  • На Константиновском направлении враг совершил семь штурмовых действий в районах Щербиновки, Плещеевки и Русиного Яра.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Родинское, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое и Кладбище. Силы обороны сдерживают напор и отразили все атаки противника.

  • В Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сосновка, Вороне, Новониколаевка, Новогригоровка и Малиновка. Силы обороны отразили девять вражеских штурмов, еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

  • На Ореховском направлении противник однажды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степное, также нанес авиаудар по Степногорску.

  • В Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста. Авиаудара неуправляемыми авиаракетами испытал населенный пункт Одрадокаменка.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили почти 100 штурмов армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили более 60 штурмов армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили более 50 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?