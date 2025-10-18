Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боестолкновений

С начала этих суток произошло 74 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 74 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
- Враг совершил авиаудары и обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов.
- Украинские силы обороны успешно отразили атаки противника на разных направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 18 октября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес семь авиаударов, сбросив 11 управляемых авиабомб, а также совершил 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых три из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи населенных пунктов Одрадне, Каменка и Бологовка.
На Купянском направлении российские кафиры шесть раз пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Степная Новоселовка и в сторону Песчаного.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила одну атаку вблизи населенного пункта Новый Мир.
Пять вражеских атак отразили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах населенных пунктов Ямполь и Дроновка.
На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районе населённого пункта Орехово-Василовка.
На Константиновском направлении враг совершил семь штурмовых действий в районах Щербиновки, Плещеевки и Русиного Яра.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Родинское, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое и Кладбище. Силы обороны сдерживают напор и отразили все атаки противника.
В Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сосновка, Вороне, Новониколаевка, Новогригоровка и Малиновка. Силы обороны отразили девять вражеских штурмов, еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются.
На Ореховском направлении противник однажды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степное, также нанес авиаудар по Степногорску.
В Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста. Авиаудара неуправляемыми авиаракетами испытал населенный пункт Одрадокаменка.
