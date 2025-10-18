Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боестолкновений

Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес семь авиаударов, сбросив 11 управляемых авиабомб, а также совершил 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых три из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи населенных пунктов Одрадне, Каменка и Бологовка.

На Купянском направлении российские кафиры шесть раз пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Степная Новоселовка и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила одну атаку вблизи населенного пункта Новый Мир.

Пять вражеских атак отразили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах населенных пунктов Ямполь и Дроновка.

На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районе населённого пункта Орехово-Василовка.