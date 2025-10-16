ВСУ отразили более 60 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 16.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник дважды штурмовал позиции наших защитников. Вражеская авиация нанесла шесть авиаударов, в общей сложности сбросив 16 управляемых авиационных бомб. Также враг совершил 118 обстрелов, в том числе 19 из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили семь штурмов врага близ Волчанска, Волчанских Хуторов и в направлении Колодязного, Бологовки, Кутьковки. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Противник с начала суток семь раз атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Богуславка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении украинские подразделения отражают две атаки в направлениях населённых пунктов Дружелюбовка и Лиман.