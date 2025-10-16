ВСУ отразили более 60 штурмов армии РФ с начала суток

В это время враг 61 раз атаковал позиции Сил обороны Украины.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно отразили более 60 штурмов армии РФ за последние сутки.
- Главные направления атак противника - Северо-Слобожанское, Курское, Южно-Слобожанское, Лиманское и другие.
- Враждебные действия противника включали авиаудары, обстрелы и попытки захвата позиций украинских защитников.
Актуальная ситуация на фронте 16 октября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 16.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник дважды штурмовал позиции наших защитников. Вражеская авиация нанесла шесть авиаударов, в общей сложности сбросив 16 управляемых авиационных бомб. Также враг совершил 118 обстрелов, в том числе 19 из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили семь штурмов врага близ Волчанска, Волчанских Хуторов и в направлении Колодязного, Бологовки, Кутьковки. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Противник с начала суток семь раз атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Богуславка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении украинские подразделения отражают две атаки в направлениях населённых пунктов Дружелюбовка и Лиман.
На Константиновском направлении российские оккупанты семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербиновка, Русин Яр и в направлении Степановки и Софиевки. Украинские подразделения отразили пять атак, еще два боевых столкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 18 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Красный Лиман, Новоэкономическое, Родинское, Покровское, Зверевое, Котлино, Филиал и в направлении Белицкого и Балагана. Сдерживая враждебное давление, украинские защитники уже отбили 13 атак.
На Александровском направлении захватчики 13 раз пытались продвинуться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Январское, Сосновка, Вербовое, Новониколаевка и Новогригорьевка. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.
На Ореховском направлении противник совершил одно неудачное наступательное действие в районе Степного.
На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов.
