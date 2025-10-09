ВСУ отразили более 130 штурмов армии РФ с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 132.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно отражают атаки российских войск на разных направлениях.
- Вражеская авиация нанесла десять ударов, а также сбросила 28 управляемых авиационных бомб.
- На фронте зафиксировано 132 боевых столкновения, при этом украинские войска успешно справляются с давлением противника.
Актуальная ситуация на фронте 9 октября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 09.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины сегодня отразили две вражеские атаки, еще одно столкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла десять ударов, сбросив при этом 28 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении враг совершил 16 атак в районах Волчанска, Строевки, Западного, Довгенького и в сторону Двуречанского, Колодезного и Бологовки.
На Купянском направлении Силы обороны отразили четыре атаки врага в районе Степной Новоселовки, Купянска и Ивановки, еще два боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Первомайское, Карповка, Колодец, Новоселовка и в сторону Ставок, два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Славянском направлении подразделения россиян восемь раз пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Ямполя, Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного, пока продолжается одно боеприкосновение. Враг ударил КАБами по Славянску.
На Краматорском направлении враг дважды совершал наступательные действия в районе Временного Яра и Орехово-Василовки. Авиаудар потерпел Краматорск.
На Константиновском направлении противник десять раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Белой Горы, Щербиновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Плещеевки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 43 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Новоторецкое, Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Новосергеевка, Луч, Лисовка, Покровское Котляровка, Орехово и Филиал. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 35 атак.
На Александровском направлении украинские защитники остановили четыре штурмовых действия вражеских войск, еще семь столкновений продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Малиевка, Камышеваха, Ольга и в направлении Филиала, Новоивановки.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки оккупантов в районе Степного и в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении в настоящее время зафиксированы три бесполезных попытки штурма позиций наших подразделений захватчиками.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-