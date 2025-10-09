ВСУ отразили более 130 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 09.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины сегодня отразили две вражеские атаки, еще одно столкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла десять ударов, сбросив при этом 28 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил 16 атак в районах Волчанска, Строевки, Западного, Довгенького и в сторону Двуречанского, Колодезного и Бологовки.

На Купянском направлении Силы обороны отразили четыре атаки врага в районе Степной Новоселовки, Купянска и Ивановки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Первомайское, Карповка, Колодец, Новоселовка и в сторону Ставок, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении подразделения россиян восемь раз пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Ямполя, Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного, пока продолжается одно боеприкосновение. Враг ударил КАБами по Славянску.

На Краматорском направлении враг дважды совершал наступательные действия в районе Временного Яра и Орехово-Василовки. Авиаудар потерпел Краматорск.