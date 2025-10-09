ЗСУ відбили понад 130 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 09.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили дві ворожі атаки, ще одне зіткнення триває. Авіація загарбників завдала десяти ударів, скинувши при цьому 28 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Вовчанська, Строївки, Западного, Довгенького та в бік Дворічанського, Колодязного та Бологівки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Степової Новоселівки, Куп’янська та Іванівки, ще два боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців у районах населених пунктів Першотравневе, Карпівка, Колодязі, Новоселівка та в бік Ставок, два боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку підрозділи росіян вісім разів намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Ямполя, Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного, наразі триває одне боєзіткнення триває. Ворог вдарив КАБами по Слов’янську.

На Краматорському напрямку ворог двічі здійснював наступальні дії у районі Часового Яру та Оріхово-Василівки. Авіаудару зазнав Краматорськ.