ЗСУ відбили понад 130 штурмів армії РФ від початку доби
Україна
ЗСУ відбили понад 130 штурмів армії РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 132.

Головні тези:

  • ЗСУ відбили понад 130 штурмів армії РФ з початку доби, стримуючи наступ російських окупантів.
  • Актуальна ситуація на фронті: українські воїни відбили ворожі атаки на різних напрямках іншоді.
  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбито дві атаки та триває ще одне зіткнення, ворожа авіація завдала десять ударів.

Актуальна ситуація на фронті 9 жовтня

Оперативна інформація станом на 16:00 09.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили дві ворожі атаки, ще одне зіткнення триває. Авіація загарбників завдала десяти ударів, скинувши при цьому 28 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Вовчанська, Строївки, Западного, Довгенького та в бік Дворічанського, Колодязного та Бологівки.

  • На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Степової Новоселівки, Куп’янська та Іванівки, ще два боєзіткнення триває.

  • На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців у районах населених пунктів Першотравневе, Карпівка, Колодязі, Новоселівка та в бік Ставок, два боєзіткнення досі тривають.

  • На Слов’янському напрямку підрозділи росіян вісім разів намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Ямполя, Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного, наразі триває одне боєзіткнення триває. Ворог вдарив КАБами по Слов’янську.

  • На Краматорському напрямку ворог двічі здійснював наступальні дії у районі Часового Яру та Оріхово-Василівки. Авіаудару зазнав Краматорськ.

  • На Костянтинівському напрямку противник десять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Білої Гори, Щербинівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Плещіївки.

  • На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 43 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Новоторецьке, Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Новосергіївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 35 атак.

  • На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили чотири штурмових дії ворожих військ, ще сім зіткнень досі тривають. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Ольгівка та в напрямку Філії, Новоіванівки.

  • На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили три атаки окупантів в районі Степового та в бік Новоандріївки.

  • На Придніпровському напрямку на даний час зафіксовано три марні спроби штурму позицій наших підрозділів загарбниками.

