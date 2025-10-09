ЗСУ знищили 1020 окупантів та 72 одиниці військової техніки РФ протягом доби
ЗСУ знищили 1020 окупантів та 72 одиниці військової техніки РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
танки
Read in English

За останню добу з 8 на 9 жовтня, армія Росії втратила на фронті 1020 солдатів та 72 одиниці військової техніки.

Головні тези:

  • ЗСУ за добу знищили 1020 окупантів та 72 одиниці військової техніки РФ.
  • Загальні бойові втрати армії РФ у війні проти України налічують понад мільйон поранених та ліквідованих осіб.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 119 390 (+1020) осіб поранено/ліквідовано;

  • танків — 11 241 (+1) од.;

  • бойових броньованих машин — 23 325 (+1) од.;

  • артилерійських систем — 33 534 (+15) од.;

  • РСЗВ — 1517 (+0) од.;

  • засобів ППО — 1225 (+0) од.;

  • літаків — 427 (+0) од.;

  • гелікоптерів — 346 (+0) од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 68 293 (+328) од.;

  • крилатих ракет — 3841 (+0) од.;

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од.;

  • підводних човнів — 1 (+0) од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 63 705 (+55) од.;

  • спеціальної техніки — 3973 (+0) од.

