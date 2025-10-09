ЗСУ знищили 1020 окупантів та 72 одиниці військової техніки РФ протягом доби

За останню добу з 8 на 9 жовтня, армія Росії втратила на фронті 1020 солдатів та 72 одиниці військової техніки.
Головні тези:
- ЗСУ за добу знищили 1020 окупантів та 72 одиниці військової техніки РФ.
- Загальні бойові втрати армії РФ у війні проти України налічують понад мільйон поранених та ліквідованих осіб.
Актуальні втрати РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 119 390 (+1020) осіб поранено/ліквідовано;
танків — 11 241 (+1) од.;
бойових броньованих машин — 23 325 (+1) од.;
артилерійських систем — 33 534 (+15) од.;
РСЗВ — 1517 (+0) од.;
засобів ППО — 1225 (+0) од.;
літаків — 427 (+0) од.;
гелікоптерів — 346 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 68 293 (+328) од.;
крилатих ракет — 3841 (+0) од.;
кораблів/катерів — 28 (+0) од.;
підводних човнів — 1 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 63 705 (+55) од.;
спеціальної техніки — 3973 (+0) од.
