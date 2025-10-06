Між ЗСУ та армією РФ відбулося 113 боїв від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 06.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося чотири бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав двох авіаударів, скинувши шість керованих авіабомб, а також здійснив 84 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили вісім атак ворожих військ, ще чотири бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного й Одрадного.

На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Куп’янськ, Редьківка та у бік Петропавлівки й Богуславки. Два бойові зіткнення тривають.

На Лиманському напрямку російські окупанти чотири рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Рідкодуб, Мирне та Шандриголове, два боєзіткнення досі не припиняються.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили десять атак ворога поблизу Григорівки та у напрямку Дронівки і Ямполя, ще три бойових зіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших оборонців в напрямку населеного пункту Ступочки.