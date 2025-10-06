Между ВСУ и армией РФ произошло 113 боев с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 06.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес двух авиаударов, сбросив шесть управляемых авиабомб, а также осуществил 84 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых три из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили восемь атак вражеских войск, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанских Хуторов, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки, Колодезного и Отрадного.

На Купянском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Купянск, Редьковка и в сторону Петропавловки и Богуславки. Два боевых столкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские кафиры четыре раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Редкодуб, Мирное и Шандриголово, два боестолкновения до сих пор не прекращаются.

На Северском направлении Силы обороны отразили десять атак врага вблизи Григоровки и в направлении Дроновки и Ямполя, еще три боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник однажды атаковал позиции наших защитников в направлении населенного пункта Ступочки.