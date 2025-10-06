Между ВСУ и армией РФ произошло 113 боев с начала суток

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 113 боевых столкновений.
Главные тезисы
Актуальная ситуация на фронте 6 октября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 06.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес двух авиаударов, сбросив шесть управляемых авиабомб, а также осуществил 84 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых три из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили восемь атак вражеских войск, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанских Хуторов, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки, Колодезного и Отрадного.
На Купянском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Купянск, Редьковка и в сторону Петропавловки и Богуславки. Два боевых столкновения продолжаются.
На Лиманском направлении российские кафиры четыре раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Редкодуб, Мирное и Шандриголово, два боестолкновения до сих пор не прекращаются.
На Северском направлении Силы обороны отразили десять атак врага вблизи Григоровки и в направлении Дроновки и Ямполя, еще три боевых столкновения продолжаются.
На Краматорском направлении противник однажды атаковал позиции наших защитников в направлении населенного пункта Ступочки.
На Торецком направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах Русиного Яра, Екатериновки, Щербиновки и Плещеевки, сейчас бои ведутся в трех локациях.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 40 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов, Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Удачное, Симферополь. Силы обороны сдерживают напор и отразили уже 35 атак противника, пять боевых столкновений продолжаются.
В Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Поддубное, Воскресенка, Январское, Сосновка, Вороне и Новогригоровка. Наши воины отразили 12 вражеских штурмов, еще четыре атаки продолжаются.
На Гуляйпольском направлении враг шесть раз пытался наступать вблизи Полтавки, получил отпор.
На Ореховском направлении Силы обороны отразили три атаки захватчиков вблизи Степного и Каменского. Удар авиабомбами получил Запорожье.
На Приднепровском направлении на данный украинские защитники отбивают атаку врага. Авиация агрессора нанесла авиаудар в районе населенного пункта Казачье.
