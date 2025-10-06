ВСУ ликвидировали почти 1100 оккупантов РФ в течение суток

За последние сутки, с 5 на 6 октября, россияне потеряли на фронте еще 1090 солдат. Также ВСУ уничтожили 5 танков, 18 артсистем и 63 единицы автотехники.
Главные тезисы
- ВСУ ликвидировали более 1000 оккупантов РФ за сутки.
- В ходе боев было уничтожено 5 танков, 18 артсистем и 63 единицы автотехники противника.
- Актуальные потери Российской Федерации в войне против Украины включают раненых и ликвидированных солдат, уничтоженную технику и техническое вооружение.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 5 октября 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 116 340 (+1090) человек ранены/ликвидированы;
танков — 11 235 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 23 313 (+14) ед;
артиллерийских систем — 33 464 (+18) ед;
РСЗО — 1516 (+0) ед.;
средств ПВО — 1223 (+1) ед;
самолетов — 427 (+0) ед;
вертолетов — 346 (+0) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 67 226 (+363) ед;
крылатых ракет — 3841 (+38) ед;
кораблей/катеров — 28 (+0) ед;
подводных лодок — 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 63 496 (+63) ед;
специальной техники — 3971 (+0) ед.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-