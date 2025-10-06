ВСУ ликвидировали почти 1100 оккупантов РФ в течение суток
ВСУ ликвидировали почти 1100 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
За последние сутки, с 5 на 6 октября, россияне потеряли на фронте еще 1090 солдат. Также ВСУ уничтожили 5 танков, 18 артсистем и 63 единицы автотехники.

Главные тезисы

  • ВСУ ликвидировали более 1000 оккупантов РФ за сутки.
  • В ходе боев было уничтожено 5 танков, 18 артсистем и 63 единицы автотехники противника.
  • Актуальные потери Российской Федерации в войне против Украины включают раненых и ликвидированных солдат, уничтоженную технику и техническое вооружение.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 5 октября 2025 года ориентировочно составляют:

Актуальные потери РФ

  • личного состава — около 1 116 340 (+1090) человек ранены/ликвидированы;

  • танков — 11 235 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 313 (+14) ед;

  • артиллерийских систем — 33 464 (+18) ед;

  • РСЗО — 1516 (+0) ед.;

  • средств ПВО — 1223 (+1) ед;

  • самолетов — 427 (+0) ед;

  • вертолетов — 346 (+0) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 67 226 (+363) ед;

  • крылатых ракет — 3841 (+38) ед;

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед;

  • подводных лодок — 1 (+0) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 63 496 (+63) ед;

  • специальной техники — 3971 (+0) ед.

