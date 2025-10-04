Между ВСУ и армией РФ произошло 63 боестолкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 04.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили три атаки россиян, еще одно боестолкновение продолжается. Противник с начала суток нанес четыре авиационных удара, сбросив девять управляемых бомб, совершил 113 обстрелов, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Украинские воины отражали четыре атаки врага в районе Волчанска и в сторону Липцев, Колодязного и Кутьковки, одно боестолкновение еще продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Шандриголово, Новоселовка, Торское и в направлении Дробышево. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника вблизи Григоровки и в сторону Ямполя и Дроновки, еще два боестолкновения продолжаются.

В Краматорском направлении противник провел одну безуспешную атаку на позицию наших защитников в районе Предтечиного.