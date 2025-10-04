Между ВСУ и армией РФ произошло 63 боестолкновения с начала суток
Между ВСУ и армией РФ произошло 63 боестолкновения с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 63 боевых столкновения.

Главные тезисы

  • За последние сутки произошло 63 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
  • Украинские военные успешно отразили многочисленные атаки в разных направлениях фронта.
  • Противник нанес 4 авиационных удара и совершил 113 обстрелов, осуществив попытки прорвать оборону на различных направлениях.

Актуальная ситуация на фронте 4 октября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 04.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили три атаки россиян, еще одно боестолкновение продолжается. Противник с начала суток нанес четыре авиационных удара, сбросив девять управляемых бомб, совершил 113 обстрелов, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении Украинские воины отражали четыре атаки врага в районе Волчанска и в сторону Липцев, Колодязного и Кутьковки, одно боестолкновение еще продолжается.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Шандриголово, Новоселовка, Торское и в направлении Дробышево. Три боестолкновения продолжаются.

  • На Северском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника вблизи Григоровки и в сторону Ямполя и Дроновки, еще два боестолкновения продолжаются.

  • В Краматорском направлении противник провел одну безуспешную атаку на позицию наших защитников в районе Предтечиного.

  • На Торецком направлении наши воины остановили шесть наступательных действий врага в районах населенных пунктов Щербиновка, Полтавка, Русин Яр, Александро-Шультино и в направлении Иванополья, еще одно боестолкновение продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Луч, Лисовка, Котлино, Удачное, Дачное, Миролюбовка, Николаевка, Филиал и в направлении Мирнограда. Силы обороны сдерживают давление противника и остановили уже 16 атак.

  • Сегодня на Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Сосновка, Вороне, Январское, Ялта, Поддубное, Новониколаевка, Терново, Нововасиловка, Новогригоровка и Вербовое. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

  • На Ореховском направлении противник совершил одну атаку в направлении Новоданиловки, получил отпор. Авиационный удар противник нанес в районе Степного.

  • На Приднепровском направлении противник предпринял две попытки прорвать оборону наших защитников, одно боестолкновение до сих пор продолжается. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Одрадокаменка.

