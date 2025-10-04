Між ЗСУ та армією РФ відбулося 63 боєзіткнення від початку доби
Між ЗСУ та армією РФ відбулося 63 боєзіткнення від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 63 бойових зіткнення.

Головні тези:

  • Протягом доби відбулося 63 бойові зіткнення між ЗСУ та армією РФ, де українські захисники відбили численні атаки ворога.
  • На різних напрямках фронту загарбницька армія провела авіаційні удари, а також обстріли за допомогою реактивних систем залпового вогню.
  • Позиції українських військових були піддані атакам в районах населених пунктів на Південно-Слобожанському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському напрямках.

Актуальна ситуація на фронті 4 жовтня

Оперативна інформація станом на 16:00 04.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили три атаки росіян, ще одне боєзіткнення триває. Противник від початку доби завдав чотири авіаційні удари, скинувши дев’ять керованих бомб, здійснив 113 обстрілів, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку Українські воїни відбивали чотири атаки ворога в районі Вовчанська та в бік Липців, Колодязного та Кутьківки, одне боєзіткнення ще триває.

  • На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Шандриголове, Новоселівка, Торське та в напрямку Дробишевого. Три боєзіткнення тривають.

  • На Сіверському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Григорівки та у бік Ямполя й Дронівки, ще два боєзіткнення тривають.

  • На Краматорському напрямку противник провів одну безуспішну атаку на позицію наших захисників в районі Предтечиного.

  • На Торецькому напрямку, наші воїни зупинили шість наступальних дій ворога в районах населених пунктів Щербинівка, Полтавка, Русин Яр, Олександро-Шультине та у напрямку Іванопілля, ще одне боєзіткнення триває.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 20 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Миролюбівка, Миколаївка, Філія та в напрямку Мирнограду. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 16 атак.

  • Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував в районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Січневе, Ялта, Піддубне, Новомиколаївка, Тернове, Нововасилівка, Новогригорівка та Вербове. Шість боєзіткнень продовжуються дотепер.

  • На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Новоданилівки, отримав відсіч. Авіаційного удару противник завдав в районі Степового.

  • На Придніпровському напрямку противник зробив дві спроби прорвати оборону наших захисників, одне боєзіткнення досі триває. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Одрадокам’янка.

