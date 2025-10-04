Між ЗСУ та армією РФ відбулося 63 боєзіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 04.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили три атаки росіян, ще одне боєзіткнення триває. Противник від початку доби завдав чотири авіаційні удари, скинувши дев’ять керованих бомб, здійснив 113 обстрілів, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Українські воїни відбивали чотири атаки ворога в районі Вовчанська та в бік Липців, Колодязного та Кутьківки, одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Шандриголове, Новоселівка, Торське та в напрямку Дробишевого. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Григорівки та у бік Ямполя й Дронівки, ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник провів одну безуспішну атаку на позицію наших захисників в районі Предтечиного.