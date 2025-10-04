Між ЗСУ та армією РФ відбулося 63 боєзіткнення від початку доби

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 63 бойових зіткнення.
Головні тези:
- Протягом доби відбулося 63 бойові зіткнення між ЗСУ та армією РФ, де українські захисники відбили численні атаки ворога.
- На різних напрямках фронту загарбницька армія провела авіаційні удари, а також обстріли за допомогою реактивних систем залпового вогню.
- Позиції українських військових були піддані атакам в районах населених пунктів на Південно-Слобожанському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському напрямках.
Актуальна ситуація на фронті 4 жовтня
Оперативна інформація станом на 16:00 04.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили три атаки росіян, ще одне боєзіткнення триває. Противник від початку доби завдав чотири авіаційні удари, скинувши дев’ять керованих бомб, здійснив 113 обстрілів, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Українські воїни відбивали чотири атаки ворога в районі Вовчанська та в бік Липців, Колодязного та Кутьківки, одне боєзіткнення ще триває.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Шандриголове, Новоселівка, Торське та в напрямку Дробишевого. Три боєзіткнення тривають.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Григорівки та у бік Ямполя й Дронівки, ще два боєзіткнення тривають.
На Краматорському напрямку противник провів одну безуспішну атаку на позицію наших захисників в районі Предтечиного.
На Торецькому напрямку, наші воїни зупинили шість наступальних дій ворога в районах населених пунктів Щербинівка, Полтавка, Русин Яр, Олександро-Шультине та у напрямку Іванопілля, ще одне боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 20 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Миролюбівка, Миколаївка, Філія та в напрямку Мирнограду. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 16 атак.
Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував в районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Січневе, Ялта, Піддубне, Новомиколаївка, Тернове, Нововасилівка, Новогригорівка та Вербове. Шість боєзіткнень продовжуються дотепер.
На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Новоданилівки, отримав відсіч. Авіаційного удару противник завдав в районі Степового.
На Придніпровському напрямку противник зробив дві спроби прорвати оборону наших захисників, одне боєзіткнення досі триває. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Одрадокам’янка.
