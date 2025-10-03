ЗСУ відбили понад 90 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 03.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили три атаки росіян, ще два боєзіткнення тривають. Противник від початку доби завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб, здійснив 90 обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше, ще три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор здійснив одну штурмову дію у бік населеного пункту Піщане.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала дев’ять разів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Серебрянки, Виїмки та у бік Ямполя й Дронівки, наразі точиться бій.