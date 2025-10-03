ЗСУ відбили понад 90 штурмів армії РФ від початку доби

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 92 бойових зіткнення.
Головні тези:
- Українські війська відбили понад 90 штурмів армії РФ від початку доби, зупинивши сотні атак ворога на різних напрямках фронту.
- Згідно з оперативною інформацією, українські оборонці відбили атаки росіян у районах населених пунктів різних напрямків, активно стримуючи натиск противника.
- На деяких напрямках фронту загарбницька армія зазнала втрат у наступі та відступі, не змігши прорвати українську оборону.
Актуальна ситуація на фронті 3 жовтня
Оперативна інформація станом на 16:00 03.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили три атаки росіян, ще два боєзіткнення тривають. Противник від початку доби завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб, здійснив 90 обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше, ще три боєзіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку агресор здійснив одну штурмову дію у бік населеного пункту Піщане.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала дев’ять разів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське. Три боєзіткнення тривають.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Серебрянки, Виїмки та у бік Ямполя й Дронівки, наразі точиться бій.
На Торецькому напрямку наші воїни зупинили дев’ять наступальних дій ворога в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 26 атак.
Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував в районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка та у бік Новомиколаївки. Одне бойове зіткнення продовжується дотепер.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки росіян в районі Полтавки.
На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій підрозділів противника не зафіксовано. Авіаційного удару зазнав населений пункт Комишуваха.
На Придніпровському напрямку противник зробив одну марну спробу прорвати оборону наших захисників; також ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Ольгівка.
