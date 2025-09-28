Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 40 боїв

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 44.
Головні тези:
- Станом на 28 вересня відбулося понад 40 боїв між ЗСУ та армією РФ по всій лінії фронту.
- Українські військові відбили 3 атаки іноземців, а також відбили 71 обстріл, включаючи авіаційний удар і використання реактивних систем.
- Силами оборони було піднято чотири спроби наступу ворога на різних напрямках, зокрема бої в районах Вовчанськ, Амбарне, Колодязі, Торське, Федорівка та багатьох інших населених пунктах.
Актуальна ситуація на фронті 28 вересня
Оперативна інформація станом на 16:00 28.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили три атаки загарбників. Також ворог завдав три авіаційні удари, застосувавши при цьому шість керованих авіаційних бомб, та здійснив 71 обстріл, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.
Дві атаки відбивали українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ та Амбарне на Південно-Слобожанському напрямку, одне боєзіткнення триває.
На Лиманському напрямку сьогодні агресор тричі атакував у районах населених пунктів Колодязі, Торське та в напрямку населеного пункту Ставки.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали чотири спроби просування ворога поблизу Федорівки, Серебрянки та у бік Ямполя й Дронівки.
На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції Сил оборони у бік Предтечиного, отримав відсіч.
На Торецькому напрямку сьогодні загарбник п’ять разів намагався йти вперед у районах Щербинівки, Степанівки, Плещіївки, Полтавки та Русиного Яру, два боєзіткнення досі тривають.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 18 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Мирнограду, Родинського, Балагану. Одне боєзіткнення продовжується дотепер.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали три атаки ворога у районі населеного пункту Тернове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове. Ще одне боєзіткнення триває.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбивають дві ворожі атаки в районі Полтавки, боєзіткнення тривають. Авіація противника вдарила по Залізничному та Новоселівці.
На Придніпровському напрямку противник здійснив дві безрезультатні спроби наступу, зазнав втрат. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Ольгівка.
