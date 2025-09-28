Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 40 боїв

Оперативна інформація станом на 16:00 28.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили три атаки загарбників. Також ворог завдав три авіаційні удари, застосувавши при цьому шість керованих авіаційних бомб, та здійснив 71 обстріл, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Дві атаки відбивали українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ та Амбарне на Південно-Слобожанському напрямку, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор тричі атакував у районах населених пунктів Колодязі, Торське та в напрямку населеного пункту Ставки.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали чотири спроби просування ворога поблизу Федорівки, Серебрянки та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції Сил оборони у бік Предтечиного, отримав відсіч.