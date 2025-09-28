Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 40 боев
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 40 боев

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 44.

Главные тезисы

  • Всего за 28 сентября произошло более 40 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Украинские военные отразили 3 атаки иностранцев и 71 обстрел, включая авиационные удары и реактивные системы.
  • Бои происходили в различных районах, включая Волчанск, Амбарное, Колодец, Торское, Федоровку и другие населенные пункты.

Актуальная ситуация на фронте 28 сентября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отразили три атаки захватчиков. Также враг нанес три авиационных удара, применив при этом шесть управляемых авиационных бомб, и произвел 71 обстрел, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

  • Две атаки отражали украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск и Амбарне на Южно-Слобожанском направлении , одно боестолкновение продолжается.

  • На Лиманском направлении сегодня агрессор трижды атаковал в районах населенных пунктов Колодец, Торское и в направлении населенного пункта Ставки.

  • На Северском направлении Силы обороны отражали четыре попытки продвижения врага вблизи Федоровки, Серебрянки и Ямполя и Дроновки.

  • На Краматорском направлении противник однажды атаковал позиции Сил обороны в сторону Предтечиного, получил отпор.

  • На Торецком направлении сегодня захватчик пять раз пытался идти вперед в районах Щербиновки, Степановки, Плещеевки, Полтавки и Русиного Яра, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Покровском направлении сегодня враг 18 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Красный Лиман, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении Мирнограда, Родинского, Балагана. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • На Новопавловском направлении наши защитники отбивали три атаки врага в районе населенного пункта Терново и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово. Еще одно боестолкновение продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении наши защитники отбивают две вражеские атаки в районе Полтавки, боестолкновения продолжаются. Авиация противника ударила по Железнодорожному и Новоселовке.

  • На Приднепровском направлении противник совершил две безрезультатные попытки наступления, понес потери. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Ольговка.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боев
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили более 150 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?