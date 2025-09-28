Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 40 боев

Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отразили три атаки захватчиков. Также враг нанес три авиационных удара, применив при этом шесть управляемых авиационных бомб, и произвел 71 обстрел, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

Две атаки отражали украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск и Амбарне на Южно-Слобожанском направлении , одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении сегодня агрессор трижды атаковал в районах населенных пунктов Колодец, Торское и в направлении населенного пункта Ставки.

На Северском направлении Силы обороны отражали четыре попытки продвижения врага вблизи Федоровки, Серебрянки и Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении противник однажды атаковал позиции Сил обороны в сторону Предтечиного, получил отпор.