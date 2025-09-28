Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 40 боев

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 44.
Главные тезисы
- Всего за 28 сентября произошло более 40 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские военные отразили 3 атаки иностранцев и 71 обстрел, включая авиационные удары и реактивные системы.
- Бои происходили в различных районах, включая Волчанск, Амбарное, Колодец, Торское, Федоровку и другие населенные пункты.
Актуальная ситуация на фронте 28 сентября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отразили три атаки захватчиков. Также враг нанес три авиационных удара, применив при этом шесть управляемых авиационных бомб, и произвел 71 обстрел, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.
Две атаки отражали украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск и Амбарне на Южно-Слобожанском направлении , одно боестолкновение продолжается.
На Лиманском направлении сегодня агрессор трижды атаковал в районах населенных пунктов Колодец, Торское и в направлении населенного пункта Ставки.
На Северском направлении Силы обороны отражали четыре попытки продвижения врага вблизи Федоровки, Серебрянки и Ямполя и Дроновки.
На Краматорском направлении противник однажды атаковал позиции Сил обороны в сторону Предтечиного, получил отпор.
На Торецком направлении сегодня захватчик пять раз пытался идти вперед в районах Щербиновки, Степановки, Плещеевки, Полтавки и Русиного Яра, два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении сегодня враг 18 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Красный Лиман, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении Мирнограда, Родинского, Балагана. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Новопавловском направлении наши защитники отбивали три атаки врага в районе населенного пункта Терново и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово. Еще одно боестолкновение продолжается.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбивают две вражеские атаки в районе Полтавки, боестолкновения продолжаются. Авиация противника ударила по Железнодорожному и Новоселовке.
На Приднепровском направлении противник совершил две безрезультатные попытки наступления, понес потери. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Ольговка.
