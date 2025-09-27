Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боев

Оперативная информация по состоянию на 16:00 27.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отразили три атаки захватчиков. Также враг нанес 7 авиационных ударов, применив при этом 23 управляемых авиационных бомбы, и совершил 126 обстрелов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.

Три атаки отразили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и в сторону Дорошевки на Южно-Слобожанском направлении , еще одно боестолкновение продолжается.

В Купянском направлении враг трижды пытался продвинуться на позиции украинских подразделений, в районе населенного пункта Петропавловка и в сторону Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении сегодня агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Колодец и Торское. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

На Северском направлении Силы обороны отразили три попытки продвижения врага вблизи Федоровки и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в сторону Ступочек, получил отпор.