Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боев
Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боев

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 82.

Главные тезисы

  • С начала суток произошло более 80 боевых столкновений на фронте между ВСУ и армией Российской Федерации.
  • Украинские военные отразили три атаки врага и сопротивлялись авиационным ударам и обстрелам.
  • На разных направлениях фиксирована наработка вражеских подразделений, включая Южно-Слобожанское, Лиманское и Краматорское.

Актуальная ситуация на фронте 27 сентября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 27.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отразили три атаки захватчиков. Также враг нанес 7 авиационных ударов, применив при этом 23 управляемых авиационных бомбы, и совершил 126 обстрелов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.

  • Три атаки отразили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и в сторону Дорошевки на Южно-Слобожанском направлении , еще одно боестолкновение продолжается.

  • В Купянском направлении враг трижды пытался продвинуться на позиции украинских подразделений, в районе населенного пункта Петропавловка и в сторону Песчаного и Богуславки.

  • На Лиманском направлении сегодня агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Колодец и Торское. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

  • На Северском направлении Силы обороны отразили три попытки продвижения врага вблизи Федоровки и в сторону Ямполя и Дроновки.

  • На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в сторону Ступочек, получил отпор.

  • На Торецком направлении сегодня захватчик 13 раз пытался идти вперед в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра. Вражеская авиация КАБами ударила по Константиновке.

  • На Покровском направлении сегодня враг 28 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Новоэкономическое, Николаевка, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Котляровка и Дачное. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • На Новопавловском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населенных пунктов Январь, Новоселовка, Сосновка, Малиевка, Новониколаевка, Березово и Новогригорьевка. Шесть из тринадцати наступательных действий врага отражены, еще семь боестолкновений продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили три попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Полтавки, еще два боестолкновения продолжаются. Авиация противника ударила по Белогорью.

  • В Ореховском направлении захватчики пять раз пытались продвинуться в районе Степного, Каменского и в сторону Новоандреевки, получили отпор.

  • На Приднепровском направлении противник предпринял безрезультатную попытку наступления, понес потери. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Николаевка.

