Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 80 боїв

Оперативна інформація станом на 16:00 27.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили три атаки загарбників. Також ворог завдав 7 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 23 керовані авіаційні бомби, та здійснив 126 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

Три атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки на Південно-Слобожанському напрямку, ще одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався просунутись на позиції українських підрозділів, у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор сім разів атакував у районах населених пунктів Колодязі та Торське. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три спроби просування ворога поблизу Федорівки та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони у бік Ступочок, отримав відсіч.