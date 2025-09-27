Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 80 боїв

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 82.
Головні тези:
- З початку доби відбулося понад 80 бойових зіткнень на фронті між ЗСУ та армією Російської Федерації.
- Українські військові успішно відбили три атаки ворога та відверто протистояли авіаційним ударом та обстрілами.
- Напрацювання ворожих підрозділів було зареєстровано в різних напрямках, таких як Південно-Слобожанський, Лиманський та Краматорський.
Актуальна ситуація на фронті 27 вересня
Оперативна інформація станом на 16:00 27.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили три атаки загарбників. Також ворог завдав 7 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 23 керовані авіаційні бомби, та здійснив 126 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.
Три атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки на Південно-Слобожанському напрямку, ще одне боєзіткнення триває.
На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався просунутись на позиції українських підрозділів, у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки.
На Лиманському напрямку сьогодні агресор сім разів атакував у районах населених пунктів Колодязі та Торське. Наразі триває чотири боєзіткнення.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три спроби просування ворога поблизу Федорівки та у бік Ямполя й Дронівки.
На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони у бік Ступочок, отримав відсіч.
На Торецькому напрямку сьогодні загарбник 13 разів намагався йти вперед у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру. Ворожа авіація КАБами вдарила по Костянтинівці.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 28 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне. Одне боєзіткнення продовжується дотепер.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Січневе, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березове та Новогригорівка. Шість з тринадцяти наступальних дій ворога відбито, ще сім боєзіткнень триває.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Полтавки, ще два боєзіткнення тривають. Авіація противника вдарила по Білогір’ю.
На Оріхівському напрямку загарбники п’ять разів намагалися просунутися в районі Степового, Кам’янського та у бік Новоандріївки, отримали відсіч.
На Придніпровському напрямку противник здійснив безрезультатну спробу наступу, зазнав втрат. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Миколаївка.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-