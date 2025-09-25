Між ЗСУ та армією РФ відбулося 80 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 25.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

П’ять атак ворога наразі відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ще один бій триває. Також противник завдав шість авіаударів, скинув 15 КАБів, здійснив 110 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників в районі Вовчанська та Довгенького, одне бойове зіткнення триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське та в напрямку Дружелюбівки, Ставок. Сили оборони успішно зупинили п’ять спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог намагався прорватися у бік Дронівки, атаку відбито.

На Краматорському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони в районі Ступочок та Олександро-Шультиного, один бій досі триває.