Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 80 штурмів армії РФ

Оперативна інформація станом на 16:00 22.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили п’ять атак загарбників, ще три боєзіткнення тривають. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинув 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 103 артилерійські обстріли, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили п’ять ворожих атак, ще два боєзіткнення тривають. Противник атакує поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та у бік Одрадного й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку наші воїни успішно зупинили дві наступальні дії ворога в районах Куп’янська та Піщаного.

На Лиманському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень поблизу населених пунктів Ольгівка, Новоєгорівка, Греківка, Ставки, Шандриголове, Дерилове, Торське, Зарічне, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку на даний час тривають два боєзіткнення поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника поблизу Ступочок.