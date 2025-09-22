Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 80 штурмов армии РФ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили пять атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются. Враг нанес пять авиационных ударов, сбросил 15 управляемых авиационных бомб и совершил 103 артиллерийских обстрела, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отразили пять вражеских атак, еще два боестолкновения продолжаются. Противник атакует близ Волчанска, Волчанских Хуторов и в сторону Отрадного и Кутьковки.

На Купянском направлении наши воины успешно остановили два наступательных действия врага в районах Купянска и Песчаного.

На Лиманском направлении произошло восемь боевых столкновений вблизи населенных пунктов Ольговка, Новоегоровка, Грековка, Ставки, Шандриголово, Дерилово, Торское, Заречное, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении в настоящее время продолжаются два боеприкосновения вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении наши защитники отразили четыре атаки противника вблизи Ступочек.