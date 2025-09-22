Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 80 штурмов армии РФ

С начала суток на фронте произошло 83 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- ВСУ успешно отразили 83 боевых столкновения на фронте, нанося врагу значительные потери.
- Украинские защитники держат рубежи, останавливают врага и разрушают планы россиян.
- Активное проведение военных действий на различных направлениях фронта.
Актуальная ситуация на фронте 22 сентября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили пять атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются. Враг нанес пять авиационных ударов, сбросил 15 управляемых авиационных бомб и совершил 103 артиллерийских обстрела, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отразили пять вражеских атак, еще два боестолкновения продолжаются. Противник атакует близ Волчанска, Волчанских Хуторов и в сторону Отрадного и Кутьковки.
На Купянском направлении наши воины успешно остановили два наступательных действия врага в районах Купянска и Песчаного.
На Лиманском направлении произошло восемь боевых столкновений вблизи населенных пунктов Ольговка, Новоегоровка, Грековка, Ставки, Шандриголово, Дерилово, Торское, Заречное, три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении в настоящее время продолжаются два боеприкосновения вблизи Серебрянки.
На Краматорском направлении наши защитники отразили четыре атаки противника вблизи Ступочек.
На Торецком направлении захватчики 12 раз атаковали в районах населенных пунктов Плещеевка, Бересток, Екатериновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в сторону Степановки; Бои продолжаются в трех локациях.
На Покровском направлении 32 раза в течение суток начинались столкновения разной интенсивности вблизи населенных пунктов Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Мирноград, Зверево, Котлино, Удачное, Молодежское, Дачное. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.
На Новопавловском направлении агрессор восемь раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Филиал, Январь, Шевченко, Сосновка, Новоивановка, Терново. Три боевых столкновения еще продолжаются.
На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Запорожью и Железнодорожному Запорожской области; Львове и Николаевке Херсонской области.
