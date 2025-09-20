Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 70 штурмов армии РФ на 13 направлениях

Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло четыре вражеских атаки. Авиация захватчиков нанесла четыре удара, сбросив пять управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 115 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, одна из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боеприкосновений в районах Волчанска, Красного Первого и в сторону Бочкового. Два боестолкновения продолжаются.

В Купянском направлении враг безрезультатно один раз атаковал позиции украинских подразделений в сторону Мирного. Силы обороны имели успех, продвинувшись на отдельных участках до 200 метров и нанеся противнику потери в живой силе.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, в сторону населенного пункта Новоселовка. В настоящее время продолжаются четыре боевых столкновения.

На Северском направлении с начала суток противник трижды атаковал в сторону Дроновки. В результате разведывательно-поисковых действий наши защитники добились тактического успеха, продвинувшись на некоторых участках до 200 метров и уничтожив живую силу врага.

На Краматорском направлении противник безрезультатно провел атаку вблизи населенного пункта Часов Яр.