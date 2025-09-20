Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 70 штурмов армии РФ на 13 направлениях
Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 70 штурмов армии РФ на 13 направлениях

Генштаб ВСУ
ВСУ
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 79.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск, успешно отражая более 70 штурмов на 13 направлениях.
  • Общее количество боевых столкновений составляет 79, при этом украинские войска демонстрируют стабильность и тактический успех.
  • Российские оккупанты предпринимают атаки и авиационные удары по различным направлениям, однако силы обороны наносят противнику серьезные потери.

Актуальная ситуация на фронте 20 сентября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло четыре вражеских атаки. Авиация захватчиков нанесла четыре удара, сбросив пять управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 115 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, одна из которых — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боеприкосновений в районах Волчанска, Красного Первого и в сторону Бочкового. Два боестолкновения продолжаются.

  • В Купянском направлении враг безрезультатно один раз атаковал позиции украинских подразделений в сторону Мирного. Силы обороны имели успех, продвинувшись на отдельных участках до 200 метров и нанеся противнику потери в живой силе.

  • На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, в сторону населенного пункта Новоселовка. В настоящее время продолжаются четыре боевых столкновения.

  • На Северском направлении с начала суток противник трижды атаковал в сторону Дроновки. В результате разведывательно-поисковых действий наши защитники добились тактического успеха, продвинувшись на некоторых участках до 200 метров и уничтожив живую силу врага.

  • На Краматорском направлении противник безрезультатно провел атаку вблизи населенного пункта Часов Яр.

  • На Торецком направлении наши защитники продвинулись на отдельных участках до 300 метров и нанесли урон личному составу противника, отбили восемь вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах Иванополья, Щербиновки, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Полтавки, Софиевки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону населенных пунктов Козац. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 17 атак.

  • В Новопавловском направлении наши защитники провели успешные поисково-ударные действия, результатом которых стало продвижение до 3 километров и уничтожение значительного количества вражеской пехоты и взятие пленных. С начала суток наши защитники остановили шесть штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Филиал, Андреевка-Клевцово, Январское, Малиевка, Камышеваха, Новоивановка и в сторону населенных пунктов Березово и Нововасиловское, еще шесть боестолкновений продолжаются.

  • На Гуляйпольском направлении противник трижды атаковал позиции сил обороны в районе населенного пункта Ольговское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Агрессор нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорья.

  • На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в сторону Новоандреевки.

  • На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Казацкое, предпринял две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

