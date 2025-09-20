Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 70 штурмів армії РФ на 13 напрямках

Оперативна інформація станом на 16:00 20.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося чотири ворожі атаки. Авіація загарбників завдала чотири удари, скинувши при цьому п’ять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 115 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Красного Першого та у бік Бочкового. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог безрезультатно один раз атакував позиції українських підрозділів у бік Мирного. Сили оборони мали успіх, просунувшись на окремих ділянках до 200 метрів та завдавши противнику втрат у живій силі.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, у бік населеного пункту Новоселівка. Наразі тривають чотири бойові зіткнення.

На Сіверському напрямку з початку доби противник тричі атакував у бік Дронівки. В результаті розвідувально-пошукових дій наші оборонці досягли тактичного успіху, просунувшись на деяких ділянках до 200 метрів і знищивши живу силу ворога.

На Краматорському напрямку противник безрезультатно провів атаку поблизу населеного пункту Часів Яр.