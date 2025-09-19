Між ЗСУ та армією РФ відбулося 63 бойових зіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 19.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два бойових зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог завдав шість авіаударів, скинувши 17 керованих авіабомб, а також здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Фиголівка. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти три рази намагалися прорвати нашу оборону в районах Степової Новоселівки та Піщаного. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 10 атак поблизу населеного пункту Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє. Три боєзіткнення тривають.

Сили оборони відбили ворожу атаку на Сіверському напрямку. Агресор проявляв активність у районі Виїмки.

На Краматорському напрямку противник два рази намагався прорвати оборону наших захисників у районі Ступочок.